Собчак приехала в Киев и сделала заявление по Крыму

Телеведущая Ксения Собчак приехала в Киев, где дала интервью журналисту Евгению Киселёву. Во время беседы она сделала заявление по Крыму, предложив украинским властям смириться с невозможностью вернуть полуостров.

— Мы — братские народы. Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, — заявила Собчак. Её интервью было опубликовано на официальном канале YouTube "Радио НВ".

Что касается своей личной позиции, то она заявила, что считает воссоединение России и Крыма незаконным.

В комментарии URA.RU телеведущая уточнила, что сама вопрос о принадлежности полуострова не поднимала и лишь ответила на заданный ей вопрос.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.