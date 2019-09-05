Восемь тысяч литров джина вылилось на шоссе в Британии

В Великобритании утечка восьми тысяч литров джина из цистерны спровоцировала длительную пробку на трассе M6 в графстве Чешир. Об этом сообщается на сайте региональной пожарно-спасательной службы.

Цистерна, перевозившая алкоголь, столкнулась с грузовиком вечером 4 сентября. Всего она перевозила 32 тысячи литров джина.

Движение на опасном участке автомагистрали было остановлено. Всю ночь спасатели вели работы по предотвращению воспламенения джина. Для этого они покрывали разлитую жидкость пожарной пеной. Многие водители провели в своих автомобилях по несколько часов, прежде чем движение было восстановлено.