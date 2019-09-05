Посадившая сына на цепь украинка была образцовым завучем школы

Жительница Украины, которая посадила восьмилетнего сына на цепь и замотала ему рот скотчем, ранее была социальным работником, а в последнее время работала завучем одной из днепровских школ. Об этом сообщает издание "Факты".

— Завуч школы, бывший соцработник, мать-героиня. Очевидно, тут сработал человеческий фактор — коллеги из службы по делам детей слишком ей доверяли и, возможно, не проверяли её так, как должны были, — рассказала начальник управления по делам детей Днепровского городского совета Анна Довготько.

По её словам, репутация 56-летней женщины была "безупречной", поэтому ей доверяли. Горе-опекунша с 2005 года работала в службе по делам детей Индустриального района Днепра, после чего исполняла обязанности юридического консультанта в горцентре социальной службы детей, семьи и молодёжи.

— Она была очень активной, выступала за защиту прав детей, участвовала во всевозможных мероприятиях. О ней и её активной гражданской позиции знал весь город, — добавила Довготько.

Однако позже выяснилось, что за четырьмя стенами маленькой комнаты общежития дела обстояли иначе. Как выяснили правоохранители, женщина долгое время издевалась над детьми: регулярно запугивала, била палкой и сажала на цепь.

Тот факт, как женщине удавалось это скрывать с 2016 года — а именно в этот год она взяла под опеку Стасика, Ангелину и Ярика, — остаётся загадкой. Сотрудники служб опеки уверяют, что не видели ничего необычного, побывав в этой семье. В комнату, где жили дети, они не заходили, однако на детской площадке видели, что они бегают "весёлые и румяные".

Также Довготько подчеркнула, что женщина добивалась того, чтобы детям дали инвалидность. При этом когда она забирала ребят в 2016 году, только у Стасика были небольшие отклонения в развитии. Однако позже "у каждого из них появились диагнозы". Стасику и Ангелине дали инвалидность по психиатрии. Хотя специалисты, которые сейчас работают с девочкой, считают, что она абсолютно адекватный ребёнок.

— Безусловно, в этом должны разбираться правоохранительные органы. Но есть подозрение, что опекун специально добивалась того, чтобы детям поставили такие диагнозы. Ведь тогда она бы получала выплаты на детей с инвалидностью, — заключила Довготько.

Напомним, что против горе-опекунши завели уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Истязание" и "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".