Активиста Котова признали виновным в нарушениях правил проведения митингов

Тверской суд Москвы признал активиста Константина Котова виновным нарушениях правил проведения митингов. Ожидается, что сегодня ему огласят приговор.

— Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, — сообщил судья.

Накануне прокурор просил приговорить Котова к 4,5 года колонии общего режима.

Что касается митингов, в которых он участвовал, то 10 августа он был на несогласованной акции в центре Москвы и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за акции 2 марта, 13 мая и 12 июня — все они были несанкционированные. После акции 10 августа он был задержан при попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что за последние пару месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с грядущими выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, а также многочисленными провокациями в адрес сотрудников полиции.