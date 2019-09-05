Из-за любви к Скриптониту москвичка записала "голое" видео и попалась мошенникам

Аферист обманул девушку, сказав, что видео ему нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии шрамов и татуировок.

Жительница Москвы стала жертвой мошенников из-за любви к творчеству рэп-музыканта Скриптонита. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, 4 сентября 25-летняя Олеся рассказала правоохранителям, что в июле этого года нашла информацию о кастинге на съёмки клипа рэпера. Девушка написала по указанному адресу, ей ответил мужчина, представившийся Максимом. Он рассказал, что все кандидаты должны пройти видеоотбор, и предложил ей оголить грудь якобы для того, чтобы убедиться в отсутствии шрамов и татуировок. Олеся согласилась и через веб-камеру показала аферисту своё полуобнажённое тело, после чего стала ждать сообщения о дате съёмок.

Через некоторое время Максим снова написал Олесе и потребовал перевести ему десять тысяч рублей в течение трёх недель, иначе её интимное видео увидят друзья и родственники. Мужчина неоднократно повторял своё требование, после чего девушка решила обратиться в полицию.