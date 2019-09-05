В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

Соответствующий законопроект предложили в Минпросвещения. В список профессий, по которым хотят остановить приём, также попали слесарь, автомеханик и другие квалификации.

Минпросвещения предлагает с 2021 года прекратить приём на обучение по ряду специальностей среднего профессионального образования. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе ведомства рассказали РИА "Новости", что проект предписывает завершить приём по девяти профессиям и 23 специальностям, которые уже устарели. В перечень попали следующие квалификации: токарь, фрезеровщик, автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также специальности "монтаж" и "техническая эксплуатация промышленного оборудования".

— Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утверждённых ранее Минтрудом России и Минпросвещения России, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в колледжах перестанут учить 100 профессиям. В список попали изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.