В школьной столовой Липецка детей пытались накормить рисом с червями

Сотрудники прокуратуры Липецкой области обнаружили в столовой одной из школ червей в рисе. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного органа.

Инцидент произошёл в средней школе № 2 в городе Задонске. На еду в местной столовой пожаловалась одна из жительниц. В этот же день сотрудники прокуратуры и эксперты Роспотребнадзора выехали в учебное заведение.

— Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви, — говорится в сообщении.

По данному факту сейчас проводится проверка. Специалистам предстоит проверить работу липецкой организации, которая по контракту обеспечивает школу горячим питанием.