Программист Котов получил 4 года колонии за нарушения правил проведения митингов

Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырём годам колонии общего режима за многократные нарушения порядка проведения митингов.

— Исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласил судья.

10 августа Котов был на несогласованной акции в центре Москвы и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за акции 2 марта, 13 мая и 12 июня — все они не были санкционированы. После акции 10 августа он был задержан при попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что за последние пару месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с грядущими выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, а также многочисленными провокациями в адрес сотрудников полиции.