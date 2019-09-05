СМИ узнали о новом "лимонадном отравителе" в Москве

В Москве орудует ещё один "серийный отравитель". По данным РЕН ТВ, он так же, как и его предшественники, угощает новых знакомых газировкой, в которую подмешано снотворное, а затем грабит.

Пострадавший от действий отравителя обратился в полицию 4 сентября. Он рассказал, что 2 сентября в Сосновском парке на Нахимовском проспекте он познакомился с мужчиной по имени Андрей. Они разговорились. С собой у "Андрея" была бутылка кока-колы, так как на улице было жарко, мужчина попросил у него попить. Спустя полчаса его стало клонить в сон, он почувствовал слабость.

Очнулся потерпевший лишь на следующий день в кустах на территории парка. "Андрея" нигде не было, как и телефона, денег, банковских карт и кроссовок. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

При этом в полиции потерпевший изменил показания — он сам на протяжении нескольких дней употреблял алкогольные напитки, в парке действительно познакомился с неизвестным и продолжил употреблять купленное им самим спиртное. При этом, по его словам, у неизвестного не было с собой никаких напитков.

История первого отравителя прогремела в Москве в июне. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. Когда те теряли сознание, он их грабил. По предварительным данным, от действий мужчины пострадало 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели. Отравителя вскоре задержали и арестовали.

После этого стало известно о таксисте, который действовал аналогичным образом. Водитель ограбил своего клиента после того, как предложил ему выпить воды.