Пилот "Аэрофлота" поднял полицию из-за пропавших подарков на день рождения

Под подозрением в краже оказались все: от постояльцев отеля до друзей именинника.

Пилоту авиакомпании "Аэрофлот" после празднования дня рождения пришлось обратиться в отделение полиции. Как стало известно Лайфу, по окончании праздника у мужчины пропала часть подарков.

Инцидент произошёл в ресторане отеля Holiday Inn в Москве, где пилот отмечал свой 33-й день рождения. В полночь, после того как мероприятие закончилось, именинник отнёс все свои многочисленные подарки в автомобиль. Однако, проснувшись утром, он недосчитался нескольких ценных вещей — бутылки элитного алкоголя и шкатулки с деньгами общей суммой в 100 тысяч рублей.

По факту пропажи подарков мужчина написал заявление в местное отделение полиции. Пилот уверен, что деньги и алкоголь незаметно украли в тот момент, когда он собирал еду со стола.

При этом сотрудники отеля уверяют, что пакет с ценными вещами выносил сам именинник, а вот в ресторане вспомнили "белого мужчину, который взял пакет и поднялся с ним в номера".

Таким образом, под подозрение в краже попали все: от друзей пилота до сотрудников и постояльцев отеля. В данный момент правоохранительные органы пытаются установить все детали и обстоятельства происшествия.