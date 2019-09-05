Народный учитель выступил против отмены экзаменов: Это стресс во благо

Ефим Рачевский заявил, что оценивание очень важно в образовании. Оно указывает на ошибки и помогает с ними поработать.

Народный учитель России, директор центра образования № 548 Ефим Рачевский прокомментировал заявление Германа Грефа о том, что школьные экзамены необходимо "убить".

— Как стрельба по мишени — невозможно определить, хорошо ты стреляешь или плохо, если не посмотришь свои попадания. Следовательно, оценивание отменять в школах — это абсолютная бессмыслица. Иначе вот этот самый процесс узнавания нового уткнётся в тупиковую ситуацию, — сказал Рачевский Лайфу.

Также он сделал акцент на том, что оценивание должно быть разумным. Именно оно позволит указать школьнику на ошибки и помочь исправить их.

— Стресс — это очень полезная вещь, как кризис в экономике. Даёт толчок к инновациям, новым решениям. В стрессе ничего дурного нет, — добавил педагог.

Также народный учитель отметил, что многие ученики обижаются, если их не успели спросить на уроке, так как они очень готовились к ответу.

Напомним, глава Сбербанка Герман Греф выступил против оценивания в школах и заявил, что необходимо "убить" экзамены. Он объяснил это тем, что такая система отбивает у детей желание учиться.