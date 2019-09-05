Телетрап серьёзно повредил дверь лайнера "Аэрофлота" в Шереметьево — видео

В аэропорту Шереметьево при подгоне телескопического трапа к самолёту "Аэрофлота" была серьёзно повреждена передняя дверь "боинга". На видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа, виден нанесённый лайнеру ущерб.
— Ой, ***. Ой, ***, — несколько раз повторил сотрудник столичной гавани. — Офигеть, трап на ней (на двери. — Прим. ред.) висит.
При этом неизвестно, были ли на борту пассажиры и в какую сумму оценивают нанесённый самолёту ущерб.
3 сентября в столичном Шереметьево был ещё один инцидент с лайнером "Аэрофлота". Он крыльями столкнулся с самолётом Royal Flight.
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