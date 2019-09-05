Беглов заявил, что в Петербурге откроют семь новых станций метро за пять лет

Сегодня в тестовом режиме в городе начали работать три новые станции — "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская".

В ближайшие пять лет в Санкт-Петербурге откроется семь новых станций метро. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщает FlashNord.

— За пять лет планируем открыть семь станций. Впереди немало работы, 29 станций в плане, — сказал Беглов во время объезда новых станций Фрунзенского радиуса.

В городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что планируется открыть две станции "Шуваловский проспект" (на фиолетовой и зелёной линиях), а также станции "Путиловская", "Казаковская", "Горный институт", "Театральная" и "Богатырская".

Напомним, ранее в Петербурге открыли три новые станции метро — "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская". Беглов распорядился, чтобы из-за соображений безопасности пока они работали в тестовом режиме.