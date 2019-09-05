Экс-аналитик ЦРУ: Путин за два дня предупреждал Буша об угрозе атак 11 сентября

Воспоминания об этом содержатся в книге Джорджа Биби "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы". Она вышла 3 сентября.

Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу, чтобы предупредить его об угрозе. Об этом в своей новой книге рассказывает бывший аналитик ЦРУ, политолог и дипломат Джордж Биби.

— За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана, — пишет Биби.

Подтверждение факта телефонного разговора можно найти на сайте Кремля — 10 сентября 2001 года там появилась информация о беседе Путина и Буша, но отмечалось, что он состоялся по инициативе США. При этом темы разговора были обозначены официально: вопросы подготовки к личной встрече и развитие двусторонних отношений.

Биби также подчёркивает, что Путин стал первым из иностранных лидеров, кто позвонил 11 сентября в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку. Также лидеры беседовали 12 сентября.

Как напоминает ТАСС, в 2011 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс также рассказывала, что за три месяца до сентябрьских событий Владимир Путин предупреждал Буша-младшего об опасности, исходившей от боевиков "Аль-Каиды"*. Тогда Райс признала, что российский лидер был прав, но американцы не придали должного значения его словам.

Напомним, страшный теракт, унёсший жизни 2977 человек, произошёл в США 11 сентября 2001 года. Утром того дня четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда.