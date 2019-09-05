Сибирячка отощала до 32 кг из-за травли в школе. Она борется с анорексией 7 лет

Сейчас Марина учится на лечебном факультете и собирается стать неврологом, чтобы помогать таким же попавшим в беду девочкам, какой была она в 12 лет.

Жительница Новосибирска похудела до 32 килограммов из-за травли одноклассников, сообщает "Комсомольская правда". О том, что такое диеты, Марина узнала, когда ей исполнилось всего 12 лет.

По её словам, в шестом классе при росте 159 сантиметров она весила 63 килограмма. Из-за так называемого лишнего веса и "пухлых щёчек" её стали дразнить сверстники, и Марина решила сесть на первую в жизни диету.

— Моя первая диета — кремлёвская: на тот момент это была простая и понятная система, которая работала, — рассказала она в интервью изданию.

Этот рацион, позволяющий убрать ненавистные лишние кило, ей посоветовала преподаватель по фортепьяно. Однако, добившись стройности, Марина не остановилась и села на более жёсткую диету, которая состояла из одних ограничений.

— Утром были творог с изюмом. На обед — два хлебца и два ломтика сыра. На ужин — яблоко. И так каждый день на протяжении двух месяцев. На третий месяц я практически отказалась от еды, — призналась девушка.

По словам сибирячки, сначала родители не замечали изменений, которые происходили с ней. Тем временем Марине с каждым днём становилось всё хуже: развилась анемия, появились головокружения. У шестиклассницы было постоянное чувство слабости. Кроме того, она периодически падала в обморок.

— Кожа тогда была слишком сухой, буквально расходилась по швам, руки были в многочисленных микроранах, — рассказывает девушка. — Я тогда похудела на пять размеров, ушли абсолютно все прежние вещи. Появились тёплые свитера из-за постоянного чувства холода, даже дома, узкие чёрные джинсы размера ХХS.

Вскоре погоня за худобой привела к тому, что она стала весить всего 32 килограмма. А одноклассники снова начали её дразнить. Но на этот раз — за излишнюю худобу. В это время, по признанию Марины, у неё начались ежедневные истерики. Только из-за психоэмоционального состояния она согласилась посетить психиатра, как того хотели родители, уже забившие тревогу.

Борьбу за здоровье, как физическое, так и психическое, Марина вела не один год. И даже сейчас, когда ей исполнилось 20 лет, у неё проблемы с весом. При росте 164 сантиметра она весит 40–41 килограмм.

— Поверьте, бывших анорексиков не бывает, — заключила Марина.

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