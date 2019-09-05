Лайф публикует видео задержания Саней и Толиком дерзкого карманника в Италии

В распоряжении Лайфа оказалось видео задержания в Болонье дерзкого итальянского карманника российскими туристами Анатолием и Александром из Ростова-на-Дону. Напомним, злоумышленник пытался вырвать сумку у одного из них, но встретил достойное сопротивление и пожалел.

На видео слышно, что итальянец по-русски умоляет туристов отпустить его, но те оказываются непреклонны.

Ранее Анатолий Котляров рассказал Лайфу подробности истории. При этом российский турист обратил внимание, что в Италии "хлюпенькие полицейские", которые даже не смогли скрутить руки неудачливому карманнику.