Челябинский школьник пострадал из-за внезапного возгорания смартфона

В Магнитогорске у ученика девятого класса по дороге в школу загорелся смартфон. Гаджет в это время находился в кармане брюк, сообщает "Комсомольская правда".
Сначала подросток почувствовал хлопок и подумал, что его кто-то ударил, но затем ощутил жжение в правом кармане и понял, что горит смартфон.
— Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк, — рассказал мальчик.
Медики диагностировали подростку ожог руки второй степени. Пострадавший решил, что причиной возгорания смартфона стал неисправный аккумулятор, который он приобрёл в комиссионном магазине.
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