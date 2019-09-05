Челябинский школьник пострадал из-за внезапного возгорания смартфона

6

Фото © VK / Инцидент Миасс

По словам пострадавшего, причиной возгорания мог стать аккумулятор, который он купил в комиссионке.

В Магнитогорске у ученика девятого класса по дороге в школу загорелся смартфон. Гаджет в это время находился в кармане брюк, сообщает "Комсомольская правда".

Сначала подросток почувствовал хлопок и подумал, что его кто-то ударил, но затем ощутил жжение в правом кармане и понял, что горит смартфон.

Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк, — рассказал мальчик.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-20.userapi.com/c851336/v851336520/1a8e5e/F15xCDYNnjI.jpg" target="_blank">Инцидент Миасс</a></p>

Медики диагностировали подростку ожог руки второй степени. Пострадавший решил, что причиной возгорания смартфона стал неисправный аккумулятор, который он приобрёл в комиссионном магазине.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×