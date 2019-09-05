Челябинский школьник пострадал из-за внезапного возгорания смартфона

По словам пострадавшего, причиной возгорания мог стать аккумулятор, который он купил в комиссионке.

В Магнитогорске у ученика девятого класса по дороге в школу загорелся смартфон. Гаджет в это время находился в кармане брюк, сообщает "Комсомольская правда".

Сначала подросток почувствовал хлопок и подумал, что его кто-то ударил, но затем ощутил жжение в правом кармане и понял, что горит смартфон.

— Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк, — рассказал мальчик.

Медики диагностировали подростку ожог руки второй степени. Пострадавший решил, что причиной возгорания смартфона стал неисправный аккумулятор, который он приобрёл в комиссионном магазине.