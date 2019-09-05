Грабитель убил пенсионерку бутылкой вина, которую она приберегла на праздник

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Фото © Pixabay

Сын не смог дозвониться до пожилой матери, приехал проверить, как она, но нашёл женщину убитой.

Неизвестный убил и ограбил 79-летнюю пенсионерку из посёлка Ульяновка Ленинградской области, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Пенсионерка жила одна. Накануне 52-летний сын не смог дозвониться до пожилой матери, поэтому и приехал к ней домой, где обнаружил её тело.

Все вещи в доме были разбросаны, пропали золотые украшения и старенький телефон "Сименс". Оказалось, что преступник забил женщину до смерти бутылкой шампанского, которую бабушка приберегла на праздник.

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