Грабитель убил пенсионерку бутылкой вина, которую она приберегла на праздник

Неизвестный убил и ограбил 79-летнюю пенсионерку из посёлка Ульяновка Ленинградской области, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
Пенсионерка жила одна. Накануне 52-летний сын не смог дозвониться до пожилой матери, поэтому и приехал к ней домой, где обнаружил её тело.
Все вещи в доме были разбросаны, пропали золотые украшения и старенький телефон "Сименс". Оказалось, что преступник забил женщину до смерти бутылкой шампанского, которую бабушка приберегла на праздник.
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