Умер исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон

Он исполнял композиции, которым подпевала вся страна: "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" и многие другие.

На 72-м году жизни скончался исполнитель песни "Снег кружится", участник ВИА "Весёлые ребята", "Самоцветы" и "Пламя" Юрий Петерсон. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказала невестка певца Татьяна Путра.

— У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его "свалило", — отметила она.

Прощание с музыкантом пройдёт 9 сентября в 9:00 в морге больницы №64, гражданская панихида — в 10:00 того же дня в крематории Хованского кладбища.