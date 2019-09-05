Федермессер рассказала, сколько детей получат лекарства после решения кабмина

Распоряжение Правительства РФ о выделении средств из резервного фонда на покупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями позволит обеспечить этими препаратами около трёх тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюту Федермессер.

По её словам, закупка иностранных лекарств будет производиться в том объёме, который был прописан в документе. Она уточнила, что речь идёт о клобазаме, известном как "Фризиум", диазепаме в таблетках и в ректальных клизмах, мидазоламе и фенобарбитале. При этом им планируется обеспечить большее количество больных, чьи данные пришли в Минздрав.

— У меня только слова благодарности и уверенность в том, что это начало, а не конец. Это первый тактический шаг в череде решений, которые приведут к стратегическим изменениям, — отметила Федермессер.

Она также добавила, что распоряжение Правительства РФ, ранее подписанное Дмитрием Медведевым, стало одним из важнейших шагов на пути восстановления доверия россиян к государственной системе здравоохранения.

Напомним, что распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупать и поставлять в Россию иностранные препараты.