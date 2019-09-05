США назвали Россию главной угрозой в киберпространстве

Россия по-прежнему остаётся главной угрозой в киберпространстве. Такую точку зрения выразил главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

При этом он уточнил, что в четвёрку стран, к которым Вашингтон относится с повышенной настороженностью, также входят Китай, Северная Корея и Иран.

По мнению американских экспертов, Поднебесная нацелена на кражу интеллектуальной собственности и информации, Пхеньян внушает опасения из-за своих умений в области финансовых преступлений. Тегеран оценивают как в целом непредсказуемого игрока на Ближнем Востоке, "сконцентрированного на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру и банковскую систему".

Обсуждая Россию, он отметил её "большие возможности" в сфере дезинформации.

— Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один, — цитирует Герстелла РИА "Новости".

При этом он отметил, что угроза в киберпространстве остаётся главной последние шесть-восемь лет и по мере появления новых технологий ситуация ухудшается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не имеет и не имела отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти, а вот доказательства причастности Вашингтона к кибератакам есть.