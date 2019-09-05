Новый украинский премьер задолжал за коммуналку более 800 долларов

На него и его семью уже несколько раз подавали в суд из-за долгов за горячую воду, газ и другие услуги.

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его родственников за задолженность на сумму примерно 830 долларов. Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на решение городского суда.

— Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен. Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока не известно, — рассказал источник изданию.

Также отмечается, что больше всего семья Гончарука задолжала за горячую воду. За 2012 и 2014 годы их обязали выплатить более 600 долларов.

Напомним, Алексея Гончарука 29 августа назначили на должность премьер-министра Украины. Он стал самым молодым главой правительства за всю историю страны, ему 35 лет.