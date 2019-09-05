Умер президент Гильдии продюсеров Юрий Бобров

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров умер на 68-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.

— Он останется в памяти друзей и коллег. Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса выражают искренние соболезнования семье Юрия Боброва, его родным, близким, — говорится в сообщении.

Бобров родился 22 апреля 1952 года во Владивостоке. С юного возраста был увлечён кинематографом и кинопроизводством. Он спродюсировал более 20 фильмов, в том числе "Виртуальный роман", "Гусарская баллада, или Тайный лазутчик", "Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели".

В 2008 году Юрий Бобров был избран президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России и около 11 лет возглавлял её. За заслуги и вклад в развитие отечественного кинопроизводства был награждён знаком "Почётный кинематографист России".