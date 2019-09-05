Сбивший подростков водитель BMW задержан, он оказался злостным нарушителем ПДД

Мужчина не сбавил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, вылетел на встречку и сбил двух подростков под Владимиром.

Водитель автомобиля BMW, который сбил двух тринадцатилетних подростков во Владимирской области, задержан. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД РФ по Владимирской области.

В отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Молодому человеку грозит до семи лет колонии.

По данным полиции, автолюбитель только за последние восемь месяцев более десяти раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Напомним, инцидент произошёл в посёлке Мелехово Владимирской области 4 сентября. Водитель автомобиля BMW не сбавил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, вылетел на встречку и сбил двух подростков. Один из детей скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи. Лайф публиковал момент смертельного наезда.

Мачеха погибшего мальчика рассказала, что виновника ДТП после инцидента посадили в машину ДПС и "охраняли", и предположила, что родители молодого человека — люди "непростые".