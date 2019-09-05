В Ставропольском крае пятеро школьников угнали авто и разбились в ДТП

В результате опрокидывания автомобиля погиб один подросток, ещё двое получили различные травмы.

В результате аварии в селе Дербетовка Ставропольского края скончался 13-летний школьник. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, пятеро школьников (ученики седьмого и девятого классов сельской школы) решили "одолжить" машину родителей одного из товарищей и прокатиться, воспользовавшись отсутствием взрослых. Однако в ходе поездки 13-летний подросток не смог справиться с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

— На месте ДТП скончался 13-летний мальчик — пассажир с переднего сиденья, которого в момент опрокидывания выбросило из машины, ещё два школьника из числа пассажиров получили травмы, им оказана медпомощь, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Ставропольскому краю.

Как уточняется, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. Степень ответственности владельцев транспортного средства и школьников устанавливается следствием.