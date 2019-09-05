Правительство РФ одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно идее авторов законопроекта, возраст выхода на негосударственную пенсию должен снизиться на пять лет.

Правительство РФ поддержало законопроект о праве граждан на получение пенсии из негосударственных пенсионных фондов до достижения официального пенсионного возраста. Как сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", рассчитывать на частную пенсию смогут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Кроме того, проект закона предполагает назначение негосударственной пенсии в ещё более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Также депутаты предложили добавить пункт, который, по их мнению, будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наёмных работников, к накоплению будущих пенсий. Предложено не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении частных пенсий.

Данный законопроект будет рассматриваться Госдумой в осеннюю сессию.