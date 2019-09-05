Шлем Дарта Вейдера из эпизода V "Звёздных войн" уйдёт с молотка

Шлем главного злодея киносаги "Звёздные войны" Дарта Вейдера, использованный на съёмках пятого эпизода ("Империя наносит ответный удар"), стал одним из лотов аукциона iCollector.
По предварительным данным, владельцы головного убора надеются продать его за 250–450 тысяч долларов.
Отмечается, что маска и шлем изготовлены из стекловолокна, внутренняя часть, отделанная поролоном, изношена. Также присутствует ряд других мелких технических повреждений.
Ранее сообщалось, что оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион за два миллиона долларов.
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