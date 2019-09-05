Лётчик-испытатель оказался в восторге от полёта на Су-57

Лётчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57. Как рассказал пилот в интервью телеканалу "Звезда", новейший российский самолёт отличается от предыдущих поколений истребителей повышенными "сверхзвуковыми" и скоростными возможностями.

— Данный самолёт очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается. Это говорит о высочайших характеристиках управляемости, — подчеркнул Сергей Богдан.

Специалист приблизительно сравнил Су-57 с истребителем Су-35, но отметил, что у первой модели возможности гораздо выше.

— Су-57 удивляет своими характеристиками на сверхзвуковых скоростях. Он великолепно разгоняется, идёт на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях. Динамика разгона тоже потрясает. Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло невообразимо, — подытожил лётчик-испытатель.

Ранее ВВС РФ сообщили, что завершат госиспытания новейших Су-57 уже в этом году.