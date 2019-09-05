Джонсон: Я, скорее, буду лежать мёртвым в канаве, чем попрошу отсрочки Brexit

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Фото © Twitter / Boris Johnson

При этом он отметил, что проведение внеочередных выборов в британский парламент — единственный выход из сложившейся ситуации.

Премьер-министр Великобритании жёстко раскритиковал итоги голосования парламентариев и пообещал сделать всё возможное, чтобы страна вышла из ЕС не позднее 31 октября без "ненужной отсрочки". Трансляцию выступления политика вёл телеканал Sky News.

Парламент вчера проголосовал за то, чтобы лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС, — возмутился премьер.

При этом он отметил, что проведение внеочередных выборов в британский парламент — единственный выход из сложившейся ситуации.

Он также призвал определиться со своей позицией по Brexit и добавил, что, скорее, "будет лежать мёртвым в канаве", чем обратится к Брюсселю с просьбой отложить выход из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что оппозиция успешно провела через палату общин проект закона, который должен обязать власти отсрочить выход из ЕС и исключить возможность Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, члены палаты общин отказались от предложения премьера провести досрочные выборы в октябре. В Лейбористской партии отметили, что это станет возможным лишь после вступления в силу закона об отсрочке.

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