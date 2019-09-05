Джонсон: Я, скорее, буду лежать мёртвым в канаве, чем попрошу отсрочки Brexit

При этом он отметил, что проведение внеочередных выборов в британский парламент — единственный выход из сложившейся ситуации.

Премьер-министр Великобритании жёстко раскритиковал итоги голосования парламентариев и пообещал сделать всё возможное, чтобы страна вышла из ЕС не позднее 31 октября без "ненужной отсрочки". Трансляцию выступления политика вёл телеканал Sky News.

— Парламент вчера проголосовал за то, чтобы лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС, — возмутился премьер.

При этом он отметил, что проведение внеочередных выборов в британский парламент — единственный выход из сложившейся ситуации.

Он также призвал определиться со своей позицией по Brexit и добавил, что, скорее, "будет лежать мёртвым в канаве", чем обратится к Брюсселю с просьбой отложить выход из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что оппозиция успешно провела через палату общин проект закона, который должен обязать власти отсрочить выход из ЕС и исключить возможность Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, члены палаты общин отказались от предложения премьера провести досрочные выборы в октябре. В Лейбористской партии отметили, что это станет возможным лишь после вступления в силу закона об отсрочке.