Ники Минаж заявила о прекращении музыкальной карьеры

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о завершении музыкальной карьеры. Своим признанием она поделилась с поклонниками в "Твиттере".

— Я решила уйти, чтобы побыть со своей семьёй, — написала девушка.

Она также обратилась к фанатам с просьбой оставаться с ней до конца.

За время карьеры певица успела выпустить четыре альбома. Последняя пластинка — "Queen" — вышла в свет в августе 2018 года. Последний на сегодняшний день сингл "Megatron" увидел свет 21 июня.