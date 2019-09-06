Самую известную педофилку Великобритании выпустят на свободу

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Фото © Flickr/Bill Collison

Пока женщина отбывала срок за совершённые злодеяния, обе её дочери отказались от неё, а супруг — подал на развод.

В Великобритании до конца сентября должны выпустить на свободу 49-летнюю Ванессу Джордж, отбывавшую срок за сексуальное насилие над несовершеннолетними детьми, среди которых были даже младенцы, сообщает Daily Mail.

Уроженка города Плимут, которую местные СМИ прозвали самой известной педофилкой страны, в 2009 году была признана в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, которых находила в яслях, где работала.

По предварительным данным, Джордж также отправляла другим педофилам фотографии издевательств над подопечными. По данным издания, зарегистрировано 64 таких снимка.

Пока женщина отбывала срок за совершённые злодеяния, обе её дочери отказались от неё, а супруг подал на развод. Несмотря на решение властей освободить Джордж, ей всё же запретят приближаться к некоторым населённым пунктам. Также о её передвижении будут уведомлять родителей жертв.

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