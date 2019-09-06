Самую известную педофилку Великобритании выпустят на свободу

Пока женщина отбывала срок за совершённые злодеяния, обе её дочери отказались от неё, а супруг — подал на развод.

В Великобритании до конца сентября должны выпустить на свободу 49-летнюю Ванессу Джордж, отбывавшую срок за сексуальное насилие над несовершеннолетними детьми, среди которых были даже младенцы, сообщает Daily Mail.

Female paedophile Vanessa George to be FREED from prison within WEEKS https://t.co/zqUWYm8wgg via @MailOnline — freedom of speech supporter💜 (@mrschristmas123) September 5, 2019

Уроженка города Плимут, которую местные СМИ прозвали самой известной педофилкой страны, в 2009 году была признана в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, которых находила в яслях, где работала.

По предварительным данным, Джордж также отправляла другим педофилам фотографии издевательств над подопечными. По данным издания, зарегистрировано 64 таких снимка.

Пока женщина отбывала срок за совершённые злодеяния, обе её дочери отказались от неё, а супруг подал на развод. Несмотря на решение властей освободить Джордж, ей всё же запретят приближаться к некоторым населённым пунктам. Также о её передвижении будут уведомлять родителей жертв.