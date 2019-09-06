Ретейлеры отметили рост спроса на гаджеты для здорового образа жизни и учёбы

Крупные торговые сети отметили в течение лета повышенный спрос на фитнес-гаджеты, помогающие вести здоровый образ жизни, а к сентябрю — рост продаж техники для учёбы.

Представители группы "М.Видео I Эльдорадо" считают, что рост популярности фитнес-гаджетов свидетельствует об известности тренда на здоровый образ жизни. Сотрудники сети отметили, что спрос на часы, браслеты и трекеры в сравнении с прошлым годом вырос почти в три раза.

— Наиболее активную динамику демонстрируют смартфоны, аксессуары, "умные" гаджеты — спрос наших клиентов на эти товары вырос на 20–40%. К школе выбирают недорогие смартфоны с широкой диагональю, например Honor, Xiaomi, детские часы с GPS-трекером, — цитирует собеседника ТАСС.

По словам представителей cети, вернувшись из отпуска, взрослые и студенты обновляют технику, выбирая гаджеты от ведущих брендов, таких как Apple, Samsung и Huawei.

Представители "Билайна" сообщили о повышенном спросе на беспроводные наушники и детские часы в летние месяцы, в МТС ближе к началу учебного года пользовались популярностью недорогие смартфоны и планшеты. В компании полагают, что интерес к детским часам возрос во многом благодаря появлению доступных моделей, рекламной кампании и различным акциям. По данным специалистов, спрос на детские часы в сравнении с прошлым годом вырос на 40 процентов.

Ранее Лайф рассказывал о гаджетах, помогающих вести здоровый образ жизни.