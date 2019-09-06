Глава СПЧ поддержал решение о закупке иностранных медикаментов для детей

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев постановил выделить средства из бюджетного фонда на закупку лекарств, не имеющих аналогов в России, для детей.

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал решение главы Правительства РФ Дмитрия Медведева правильным.

— Очевидно, что теперь угрозы для матерей, которые покупают по Интернету лекарства для своих детей, уже не будет, — отметил Федотов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился направить деньги из резервного фонда на помощь детям с хроническими заболеваниями. Это позволит закупить и поставить в РФ ряд медикаментов, которые в России не производятся и находятся под запретом.

Этому предшествовал резонансный инцидент, в ходе которого женщину задержали за покупку жизненно необходимого препарата для тяжелобольного сына. Прокуратура закрыла дело как необоснованное.