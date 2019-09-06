Посольство РФ выразило протест Минюсту США в связи с задержанием Коршунова

Российский менеджер подозревается в экономической разведдеятельности и краже данных американской фирмы, представляющих коммерческую тайну.

Дипломаты Посольства РФ в Вашингтоне посетили Госдепартамент в связи с задержанием россиянина Александра Коршунова в Италии по запросу США.

В пресс-релизе, опубликованном в фейсбуке диппредставительства, сказано, что сотрудники Посольства РФ выразили протест в отношении неправомерных действий американской стороны. Они также потребовали объяснить причины задержания Коршунова и отозвать запрос на его экстрадицию.

— Подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идёт вразрез с нормами международного права, а также ведёт к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений, — отмечено в сообщении.

Напомним, топ-менеджера Объединённой авиастроительной корпорации (входит в "Ростех". — Прим. Лайфа) задержали в аэропорту Неаполя по подозрению в попытке кражи торговой тайны американской компании GE Aviation. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.