Авторы снимка чёрной дыры стали обладателями премии в размере $3 миллиона

Сотрудники проекта Event Horizon Telescope, показавшие миру первый в истории снимок чёрной дыры в космосе, стали обладателями престижной премии Breakthrough Prize в области фундаментальной физики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте учредителей премии.
Как уточняется в сообщении, премия будет передана главе проекта Шепу Доулману.
Отмечается, что денежная часть награды составляет три миллиона долларов США и будет поровну распределена между 347 участниками проекта Event Horizon Telescope.
Напомним, апрельский снимок чёрной дыры, позднее получившей гавайское имя Powehi, стал первым официальным доказательством того, что чёрные дыры действительно существуют. Ранние рассуждения об этих космических объектах базировались исключительно на теории.
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