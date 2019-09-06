Зеленский обсудит с журналистами проблемы свободы слова на Украине

На встрече с президентом Незалежной также будут присутствовать представители телеканала NewsOne, который регулярно критикуется украинскими националистами.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с журналистами и экспертами украинских изданий, чтобы обсудить проблему свободы слова в национальных СМИ. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Сергей Швец.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 5 сентября принял решение аннулировать через суд лицензию телеканала NewsOne. Несколько политиков раскритиковали подобное решение. Так, глава Комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал действия Нацсовета по ТВ политически ангажированными, а лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко призвал президента страны Владимира Зеленского как можно жёстче отреагировать на инцидент.

В начале июля сообщалось, что телеканалы "Россия 1" и NewsOne проведут телемост между двумя государствами. На Украине действия телеканала NewsOne назвали государственной изменой и возбудили против него уголовное дело. После этого украинскому телеканалу пришлось обращаться за поддержкой в международные организации, так как на редакцию оказывали давление.