По итогам обысков в московском штабе ФБК задержано восемь человек

Восемь человек задержаны правоохранителями в результате проведения обыска в столичном штабе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом рассказала адвокат Татьяна Молоканова.

— По моей информации, восемь задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы. Сейчас я следую туда, чтобы узнать причину задержания, — цитирует адвоката ТАСС.

Отмечается, что, по данным сотрудничающего с фондом адвоката Владимира Воронина, следственные действия в штабе ФБК к настоящему моменту не завершены.