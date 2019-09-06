По итогам обысков в московском штабе ФБК задержано восемь человек

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Восемь человек задержаны правоохранителями в результате проведения обыска в столичном штабе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом рассказала адвокат Татьяна Молоканова.

По моей информации, восемь задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы. Сейчас я следую туда, чтобы узнать причину задержания, — цитирует адвоката ТАСС.

Отмечается, что, по данным сотрудничающего с фондом адвоката Владимира Воронина, следственные действия в штабе ФБК к настоящему моменту не завершены.

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