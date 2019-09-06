В Грузии признались, что туристический имидж страны оказался подорван

Этим летом Грузия потерпела серьёзный экономический ущерб, а её туристический имидж был подорван. Власти делают всё возможное для смягчения последствий российских санкций и роста туризма. Об этом рассказала кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава.

— Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как кроме туризма ущерб потерпели все связанные с ним сферы, — цитирует Натию Турнаву РИА "Новости".

По данным статистики, ещё в прошлом году более 20% туристов приезжали в Грузию из России. Этим летом на фоне событий 20–21 июня и закрытия прямых перелётов из России в Грузию страна потеряла российских туристов. Из-за этого ущерб Грузии за летний сезон составил порядка $58 миллионов долларов, а рост туризма не превысил 2,1%.

— Нам пришлось приложить все усилия со всех трибун, чтобы вновь доказать миру, что в Грузии ничего не происходит, кроме того, что безответственные политические силы выполняют свою незаконную повестку дня, — добавила политик.

Акция протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия прошла в Тбилиси 20 июня. Митинг быстро перерос в уличные беспорядки и открытое противостояние с полицией. Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её "врагом и оккупантом". Москва в свою очередь отменила прямые перелёты из России в Грузию с восьмого июля.