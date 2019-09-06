В Минобороны отчитались о разведактивности вдоль границ РФ за неделю

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Фото ©EPA

За минувшую неделю у границ РФ разведывательную деятельность провёл 31 летательный аппарат иностранных государств. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

В соответствии с опубликованной изданием инфографикой, за последние семь дней отечественные истребители дежурных ПВО 23 раза взлетали, чтобы воспрепятствовать нарушению границы.

Отмечается, что границы воздушного пространства страны нарушены не были.

Ранее сообщалось, что у российских границ был замечен британский самолёт-разведчик.

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