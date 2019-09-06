Робот "Фёдор" вернётся на Землю в ночь с 6 на 7 сентября

В соответствии с графиком посадка "Союза" должна состояться в 00:34 по мск в 147 километрах от города Жезказган в Казахстане.

Робот "Фёдор", также известный как Skybot F-850, вернётся с Международной космической станции в ночь с 6 на 7 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе головного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

— Отстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту от МКС намечена на 21:14 мск, — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточняется, в 23:37 по мск двигатели будут активированы на торможение, после этого корабль погрузится в плотные слои атмосферы. Далее поступит команда на раскрытие основного парашюта. В соответствии с графиком посадка "Союза" должна состояться в 00:34 по мск в 147 километрах от города Жезказган в Казахстане.

Напомним, 29 августа на борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Фёдора". А 1 сентября Skybot F-850 поздравил с праздником школьников с околоземной орбиты.