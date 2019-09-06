Мантуров назвал дату введения системы tax free по всей России

Tax free позволит иностранным туристам и гражданам стран, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать себе НДС с покупок.

Система tax free, которая позволит иностранцам, приезжающим в Россию, возвращать НДС от совершённых покупок обратно на банковский счёт, заработает по всей территории страны не раньше 2021 года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

— Что касается распространения tax free на всю страну, мы должны внести эти предложения в правительство к маю 2020 года, в Государственную думу — в сентябре 2020 года. С января 2021 года должны будем сопровождать рассмотрение федерального закона Советом Федерации, — цитирует ТАСС главу ведомства.

А вот отладка системы электронных чеков tax free, разработкой которой занимается Федеральная таможенная служба совместно с ФНС, будет завершена до конца 2019 года. Такая система будет постепенно внедряться по всей стране.

Тестирование электронных чеков в аэропортах Московского авиаузла стартует уже первого октября. Туристы будут получать в российских магазинах специальные чеки со штрих-кодом. Данные из этих чеков автоматически будут отправляться в электронную базу таможенной службы. При выезде из России иностранец должен будет продемонстрировать чек и товар сотруднику таможни, чтобы подтвердить вывоз покупки с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После этого электронные данные будут отправлены оператору tax free и в ФНС РФ.

Для того чтобы иностранец мог вернуть себе НДС с купленных в России товаров, он должен совершить в течение дня покупку на сумму не менее 10 тысяч рублей с учётом налога. Однако распространяется это только на те товары, которые не подлежат акцизе (то есть за исключением алкоголя и табака).

На данный момент система tax free действует в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Летом прошлого года во время ЧМ по футболу к системе подключили магазины в городах, где проводились матчи.