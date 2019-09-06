АвтоВАЗ назвал цены на новую Lada Granta Active Sport

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Фото © Lada

Российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" анонсировал цены на новую модификацию автомобиля Lada Granta, получившую название Active Sport. Соответствующее заявление опубликовано на сайте производителя.

Представители концерна уточнили, что новая модификация предлагается в двух вариантах — с механической коробкой передач (от 629 900 рублей) и с автоматизированной механической трансмиссией(от 654 900 рублей).

Оба варианта комплектуются 106-сильным 16-клапанным двигателем. В состав комплектации входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками, две подушки безопасности,—отметили в сообщении.

Отмечается, что седан в версии Drive Active доступен в восьми цветах, объединяющим и яркие эмали, и строгие оттенки серого и коричневого.

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