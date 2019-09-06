АвтоВАЗ назвал цены на новую Lada Granta Active Sport

Российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" анонсировал цены на новую модификацию автомобиля Lada Granta, получившую название Active Sport. Соответствующее заявление опубликовано на сайте производителя.
Горячая новость уходящего лета!— LADA (@LADA_Russia) August 23, 2019
В линейке семейства LADA Granta пополнение!
LADA Granta Drive Active — автомобиль для поклонников энергичного стиля вождения.
Особенности новинки — подвеска от LADA Sport, аэродинамический обвес и спортивные сиденья: https://t.co/P0uZoiiX9v. pic.twitter.com/DnBtEd74FZ
Представители концерна уточнили, что новая модификация предлагается в двух вариантах — с механической коробкой передач (от 629 900 рублей) и с автоматизированной механической трансмиссией(от 654 900 рублей).
— Оба варианта комплектуются 106-сильным 16-клапанным двигателем. В состав комплектации входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками, две подушки безопасности,—отметили в сообщении.
Отмечается, что седан в версии Drive Active доступен в восьми цветах, объединяющим и яркие эмали, и строгие оттенки серого и коричневого.
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