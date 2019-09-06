Освоение Севморпути позволит доставлять рыбу с Камчатки в Москву за 20 дней

Освоение Северного морского пути позволит доставлять рыбу, выловленную на Камчатке, в центральные регионы России за 20 суток. Раньше этот срок составлял два-три месяца. Такие данные в рамках выступления на ВЭФ привёл губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, подчеркнув, что не вся рыба, добываемая в регионе, непременно должна доставляться в западную часть страны.

Как пояснил глава региона, совместный проект Камчатки и Ленинградской области по доставке грузов через Севморпуть практически начал работать. На Камчатку прибыл атомный лихтеровоз, который перевезёт товар с полуострова в европейскую часть России. Ожидается, что использование транспортного коридора уменьшит расходы топлива на 40% и продолжительность пути на 23 дня.

В августе на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли ДФО Дмитрий Медведев сказал, что рыба, добываемая на Камчатке, должна доставляться по всей территории страны.

Отметим, Севморпуть — судоходная коммуникация в российской Арктике, которая соединяет между собой морские порты страны от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Общая протяжённость маршрута — 5,6 тысячи километров.

Ранее Лайф писал, что Северный морской путь вошёл в топ-20 самых интересных круизов по всему миру.