Мультсериал "Маша и Медведь" покажут в кинотеатрах Великобритании

Жители Великобритании с 20 сентября смогут посмотреть российский мультсериал "Маша и Медведь" в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в пресс-службе компании Animaccord, являющейся правообладателем сериала.

Как уточняется, отечественный мультсериал будет показывать крупнейшая киносеть Vue. Отмечается, что на больших экранах планируют показать последние эпизоды третьего сезона мультфильма.

— Премьера состоится 20 сентября 2019 года в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии, — цитирует заявление ТАСС.

Также авторы обращения напомнили, что их проекту в этом году исполняется 10 лет.

Ранее сообщалось, что серия "Маши и Медведя" набрала более четырёх миллиардов просмотров на YouTube.