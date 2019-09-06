Мультсериал "Маша и Медведь" покажут в кинотеатрах Великобритании

3

Жители Великобритании с 20 сентября смогут посмотреть российский мультсериал "Маша и Медведь" в местных кинотеатрах. Об этом сообщили в пресс-службе компании Animaccord, являющейся правообладателем сериала.

Как уточняется, отечественный мультсериал будет показывать крупнейшая киносеть Vue. Отмечается, что на больших экранах планируют показать последние эпизоды третьего сезона мультфильма.

Премьера состоится 20 сентября 2019 года в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии, — цитирует заявление ТАСС.

Также авторы обращения напомнили, что их проекту в этом году исполняется 10 лет.

Ранее сообщалось, что серия "Маши и Медведя" набрала более четырёх миллиардов просмотров на YouTube.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×