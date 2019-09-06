В Белоруссии отменили тотальную проверку милиционеров на полиграфе

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев постановил отменить тотальную проверку сотрудников милиции на полиграфе. По его словам, эта процедура несовершенна, а штат Госавтоинспекции республики и так недоукомплектован.

— Я отменил поголовное, тотальное прохождение всеми сотрудниками полиграфа... Не совсем совершенна эта система, когда только полиграфическое исследование преграждает человеку дорогу для прохождения службы, — цитирует РИА "Новости" Караева.

Глава министерства отметил, что у этой процедуры слишком большой процент погрешности. Человек, проходящий полиграф, может переволноваться, ему может стать плохо в душном помещении. К тому же определённые люди склонны к надумыванию и самовнушению, которое приводит к тому, что люди вменяют себе в вину то, чему были лишь свидетелями.

Он также отметил, что безгрешных людей не существует. И в вопросе с продлением контракта с сотрудниками милиции важнее характеристика начальника и сослуживцев, чем процедура, которую проводит человек со стороны, пытаясь изобличить правоохранителя.

При этом, по словам Караева, он понимает, что из-за отмены процедуры в органах могут оставаться люди, которых следовало бы уволить. Однако решение связано с нехваткой сотрудников ГАИ.

— Сейчас такой большой некомплект сотрудников ГАИ... Люди отказываются от прохождения полиграфа, второй шанс людям всегда надо давать, — подчеркнул министр.

Однако не прошедших полиграф сотрудников принимать обратно на работу Караев не намерен.

Он также предложил ввести в органах МВД особую балльную систему, оценки в которой будут ставиться в зависимости от сложности и серьёзности раскрытого или пресечённого преступления.

В 2016 году бывший министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич рассказал, что сотрудники ГАИ, с которыми стоит вопрос о продлении контракта, в обязательном порядке проходят процедуру с применением полиграфа. Если сотрудник проверку на детекторе лжи не проходит, то контракт с ним сразу же расторгают.