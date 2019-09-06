Украинский депутат рассказал, чем Киев может "запугать" Москву

Украина может запугать Россию с помощью неядерных сил, заявил депутат Киевсовета от партии "Свобода" Юрий Сиротюк. Своими мыслями он поделился в ходе молодёжного семинара "Школа патриотизма". По его словам, раз у страны нет ядерного арсенала, то "напугать" Москву поможет боеголовка, установленная на космическую ракету.

— Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На неё нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть, с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несёт угрозу, — заявил он.

Напомним, после подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина добровольно отказалась от солидного ядерного арсенала, который унаследовала от СССР после его распада.