Российский биолог обнаружил три новых вида животных на Кавказе

Учёный заявил, что изучению насекомых важно уделять внимание, так как изменение их численности и видового состава позволяет подмечать изменения и нарушения в экосистеме.

Биолог из Ростова Александр Евсюков обнаружил три новых вида двупарноногих многоножек, населяющих склоны Главного Кавказского хребта. Об открытии доцента Донского государственного технического университета рассказали в пресс-службе учебного заведения.

— Изучая коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции Российской академии наук, я обнаружил виды, не описанные ранее, которые отличаются от остальных деталями строения, — приводит слова учёного РИА "Новости".

После того как Евсюков с помощью микроскопа провёл сравнительный анализ, он сделал ряд важных выводов.

Один из обнаруженных им видов принадлежал к роду Kubaniulus, другие два — к роду Leptoiulus. Насекомые населяют территорию Грузии, Азербайджана и побережье Чёрного моря. Морфологические особенности обнаруженных видов демонстрируют доказательства связи фауны Кавказа, Европы и Азии.

Биолог отметил, что изучению насекомых важно уделять внимание, так как изменение их численности и видового состава позволяет подмечать изменения и нарушения в экосистеме. Результаты своего исследования учёный огласил на мириаподологическом конгрессе в Будапеште.

Как уточняется, название класса обнаруженных биологом многоножек было определено в связи с особенностями строения насекомых: на сложных туловищах представителей этого класса располагается по две пары ног.

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