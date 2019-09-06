Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30 человек

По последним данным, число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 30 человек. Об этом в эфире телекомпании CNN сообщил премьер-министр островов Хьюберт Миннис.

— Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30. Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет, — заявил Миннис.

В настоящий момент поисково-спасательные операции в зоне разрушений продолжаются. Местные авиаперевозчики предоставляют жителям Багамских островов бесплатные места в самолётах, чтобы люди могли покинуть пострадавшую от стихии территорию.

По словам Минниса, в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом он обсудил возможность получения материальной помощи от США. Ранее на Багамы из Соединённых Штатов прибыла группа спасателей в составе 60 человек. Премьер островного государства отметил, что без иностранной помощи жертв было бы ещё больше.

Вчера сообщалось о 20 погибших. ООН выделила миллион долларов на медикаменты и необходимые товары для пострадавших.