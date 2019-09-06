ООН: КНДР пыталась незаконно ввезти более 100 тысяч бутылок водки в свою страну

Пхеньян попытался обойти международные санкции и незаконно провезти в страну более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад Комитета по санкциям СБ ООН.

По предварительным данным, ввоз 15,6 тысяч бутылок с алкогольным напитком из Белоруссии был предотвращён в ноябре 2018 года, а в феврале 2019 в Северную Корею пытались завезти 90 тысяч бутылок российской водки на сумму 27,1 тысячи долларов.

Также Пхеньян обвинили в незаконном ввозе машин класса люкс. По данным отчёта, один из таких автомобилей — а именно Mercedes Maybach S-класса — видели в Пхеньяне и Ханое, во время второго саммита с участием глав КНДР и США.

Также авторы документа заявили об установлении связи между северокорейским универмагом "Тэсон" и группой компаний, по предварительным данным занимающихся ракетной программой Пхеньяна.

Отмечается, что алкоголь относится к предмету роскоши, запрещённому для ввоза в страну в соответствии с резолюцией СБ ООН 1718, принятой ещё в 2006 году.

Ранее в ООН рассказали, что в КНДР продолжают действовать секретные лагеря для политзаключённых.