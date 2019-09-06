Конгрессмены США призвали Трампа ввести новые антироссийские санкции

Председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгель и старший республиканец в комитете Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против России за "грубые нарушения прав человека" в ходе митингов в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте Элиота Энгеля.

В частности, санкции конгрессмены просят ввести против конкретных лиц, ответственных, по мнению американских политиков, за нарушения.

Отметим, что за последние пару месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с грядущими выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, а также многочисленными провокациями в адрес сотрудников полиции.